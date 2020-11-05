СК Беларуси обвинил создателей Nexta в организации беспорядков

Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинения в организации массовых беспорядков против создателей телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом со ссылкой на сообщение СК сообщает белорусское официальное агентство БелТА. Путило и Протасевич объявлены в розыск. Им также предъявлены обвинения в возбуждении социальной вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.

Обвинения выдвинуты в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, которыми следствие считает массовые акции протеста против правления Александра Лукашенко, начавшиеся в Беларуси в августе.

Телеграм-канал Nexta ранее был признан "экстремистским". Этот канал активно освещает массовые протесты и публикует критическую по отношению к Лукашенко и его режиму информацию. У канала Nexta Live около 2 миллионов подписчиков. Особенную популярность он приобрёл после начала протестов в Беларуси.

В переводе с белорусского "нехта" означает "кто-то". Основатель канала – ныне 22-летний блогер Степан Путило. Сейчас он живёт в Варшаве. Он не был на родине с 2018 года, когда на него пытались завести дело об "оскорблении президента" в связи с роликами на YouTube. Путило и другие администраторы Nexta были героями одного из сюжетов Юрия Дудя, а Алексей Навальный, в свою очередь, несколько дней назад отвечал на вопросы Nexta.