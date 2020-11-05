Минусинск: по подозрению в убийстве журналиста арестован экс-депутат

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал до 26 ноября бывшего районного депутата и предпринимателя Ису Хашиева. Его подозревают в убийстве журналиста и издателя издания "Тон-М" Дмитрия Попкова. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Иса Хашиев был задержан 3 ноября в Москве, в аэропорту Шереметьево, когда он пытался вылететь в Ингушетию.

Следствие ходатайствовало об избрании Хашиеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

21 августа в Красноярском крае был задержан предполагаемый исполнитель убийства Попкова. По данным СМИ, подозреваемый признал вину, был арестован и помещён в СИЗО города. Предположительно, он входил в известную в Минусинске "группировку Горюнова".

В убийстве журналиста подозреваются Николай Горюнов и Виктор Шестаков, в настоящий момент они арестованы. По версии Следственного комитета, Попков размещал в адрес Горюнова критические публикации. Горюнов, по мнению следователей, привлек к убийству журналиста своего знакомого Шестакова, предоставив ему самодельное оружие с глушителем, уточняет ТАСС.