Минусинск: по подозрению в убийстве журналиста арестован экс-депутат

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал до 26 ноября бывшего районного депутата и предпринимателя Ису Хашиева. Его подозревают в убийстве журналиста и издателя издания "Тон-М" Дмитрия Попкова. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.
Иса Хашиев был задержан 3 ноября в Москве, в аэропорту Шереметьево, когда он пытался вылететь в Ингушетию.
Следствие ходатайствовало об избрании Хашиеву меры пресечения в виде заключения под стражу.
21 августа в Красноярском крае был задержан предполагаемый исполнитель убийства Попкова. По данным СМИ, подозреваемый признал вину, был арестован и помещён в СИЗО города. Предположительно, он входил в известную в Минусинске "группировку Горюнова".
В убийстве журналиста подозреваются Николай Горюнов и Виктор Шестаков, в настоящий момент они арестованы. По версии Следственного комитета, Попков размещал в адрес Горюнова критические публикации. Горюнов, по мнению следователей, привлек к убийству журналиста своего знакомого Шестакова, предоставив ему самодельное оружие с глушителем, уточняет ТАСС.
- Издателя Попкова обнаружили мертвым в мае 2017 года с пятью огнестрельными ранениями в бане на территории его строящегося дома. Коллеги связывали убийство главного редактора с публикациями газеты о местных политиках, поскольку они вызвали бурный резонанс в городе и материалами газеты были недовольны чиновники.
- Попков учредил газету в 2014 году, когда его лишили мандата депутата городской думы. Причиной стали обвинения в избиении 15-летнего подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом. Журналист отрицал вину, а его соратники считали эту историю местью местных политиков за расследования о деятельности депутатов от "Единой России".
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