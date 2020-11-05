Осуждённому по делу о "чучеле Путина" заменили реальный срок условным

Сегодня, 5 ноября, Пермский краевой суд вынес решение по делу о так называемом чучеле Путина. Осуждённому ранее по этому делу Александру Шабарчину реальный срок заменен на два года условного.

В ноябре 2018 года неизвестные прикрепили манекен в арестантской робе с фотографией Путина к фонарному столбу. На лбу манекена было написано "Лжец", на теле — "Военный преступник Пыня В. В.". Позже на YouTube-канале "Гроза Перми" появился видеоролик "Спецназ задержал Путина", где люди в камуфляжной форме и масках ведут человека с маской Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу около ЦУМа.

Виновными по этому делу признали двоих молодых людей. 18 августа Ленинский районный суд Перми вынес приговор. Александра Шабарчина и Данила Васильева признали виновными по части второй статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство по предварительному сговору). Третьего обвиняемого — Александра Эткина оправдали в связи с отсутствием состава преступления. Шабарчин получил два года колонии, Васильев — год условно.

После приговора прокуратура потребовала пересмотреть приговор, как слишком мягкий. Адвокаты осужденных Шабарчина и Васильева тоже подали апелляцию — они настаивали, что в деле нет состава преступления и просили полностью оправдать подзащитных.

На суде прокурор Мария Быкова сказала, что оправдание Александра Эткина и мягкое наказание Александра Шабарчина и Данилы Васильева— “судебная ошибка, искажающая саму суть правосудия”. Она попросила отменить приговор, а дело передать в Ленинский районный суд на новое рассмотрение. По мнению прокуратуры, вина Александра Эткина полностью доказана в суде, а действия всех участников, опираясь на экспертизу Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), были согласованы и заранее спланированы.

На процессе адвокат Шабарчина Ольга Бедерсон настаивала на неверной квалификации дела — в приговоре, если и есть оскорбление, то конкретного лица, а не социальной группы. Это не соотносится с квалификацией статьи о хулиганстве.

Она подчеркнула, что обвинение построено на экспертизе ПГНИУ. Однако ПГНИУ не является экспертным учреждением и никаких экспертиз не проводит. Некоторые эксперты в процессе суда первой инстанции открыто демонстрировали личную неприязнь к подсудимым.

Александр Шабарчин по видеосвязи из СИЗО в заключительном слове сказал: “У нас появилась только одна привилегированная группа людей — сторонники Путина. По мнению обвинения, никого из публичных людей критиковать и высмеивать нельзя, потому что всегда появится группа, которая может оскорбиться. Получается, у нас есть только одна группа людей, чьи чувства и права защищают правоохранительные органы — это группа сторонников Путина. В 22 года аудитория моего ютуб канала превысила 100 тысяч человек, и тут моё мнение признают незаконным”.

Другой осужденный Данил Васильев сказал: “В сталинские времена сажали за анекдот, сейчас — за манекен. Вину не признаю и в содеянном не раскаиваюсь. Прошу оправдать меня и Александра Шабарчина”.

Александр Эткин рассказал, что действия, которые он совершил (снимал на камеру мобильного телефона, как Шабарчин и Васильев привязывали чучело к фонарному столбу), никак не связаны с подготовкой и установкой манекена и попросил подтвердить оправдательный приговор.

Пермский краевой суд вынес решение о замене реального срока Александру Шабарчину на два года условного. Его освободили из-под стражи.