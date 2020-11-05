В США новый суточный рекорд заболевших COVID-19

В США установлен новый суточный рекорд заболевших коронавирусной инфекцией – более 108 тысячи человек. По последним данным, в стране с начала пандемии число подтверждённых случаев COVID-19 приближается к десяти миллионам. Умерли почти 240 тысяч пациентов.

На втором месте по числу больных коронавирусом находится Индия. С начала пандемии там заболели более восьми миллионов человек. На третьем месте – Бразилия. Там COVID-19 диагностирован у более, чем у пяти с половиной миллионов жителей.

Россия находится на четвёртом месте по количеству заболевших – более одного миллиона семисот тысяч человек. Двое суток подряд в стране выявляли более 19 тысяч инфицированных. Умерли с начала пандемии почти 30 тысяч пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 5 ноября заявил о новом обострении ситуации с COVID-19 в российской столице. В городе выявлено чуть меньше четверти всех заражений в стране. При этом, по словам Собянина, московские власти пока не планируют вводить из-за коронавируса жёсткие ограничения.