Больница в Коммунарке заполнена, в Петербурге осталось 9% коек

Крупнейшая в Москве больница для пациентов с коронавирусной инфекцией в районе Коммунарка полностью заполнена больными, положение осложняется с каждым днём, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко, добавив, что по его прогнозам пандемия коронавируса в России закончится не раньше июня следующего года.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз раз заявил, что не планирует вводить в столице карантин, и что система здравоохранения справляется с нагрузкой. В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом "напряжённой", но также заверили, что она "находится под контролем".

В Санкт-Петербурге свободными остались девять процентов специализированных больничных коек, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев. Всего таких коек - больше восьми с половиной тысяч. При этом власти города прогнозируют, что пик заболеваемости придётся на декабрь.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за последние сутки зафиксировано 5 тысяч 255 новых случаев заражения. Умерли 67 пациентов. В Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 заболели свыше тысячи человек, скончались двадцать шесть.

В России зафиксировано почти 19 с половиной тысяч новых случаев заражения, умерли 292 человека. Всего за время пандемии коронавирусом заболели свыше миллиона семисот тысяч россиян. Число летальных исходов превысило 29 с половиной тысяч.