Защита по делу MH17 попросила допросить погибшего Захарченко

Защита Олега Пулатова - одного из обвиняемых по делу о крушении "Боинга" компании "Малайзийские авиалинии" в июле 2014 года, собирается допросить погибшего два года назад главу так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщил в твиттере журналист Кирилл Михайлов, который следит за процессом в Нидерландах.

С помощью допроса, защита намерена доказать, что сепаратисты знали о том, что их прослушивают, и не стали бы обсуждать какие-то важные вопросы. При этом отмечается, что в материалах дела упоминается о гибели Захарченко.

Юристы также намерены допросить нескольких сепаратистов, которые в момент крушения самолёта, как утверждается, были рядом с Пулатовым. Это люди, известные по позывным "Шмель", "Питон", "Басмах", "Злой", "Лесник", "Топаз", "Бродяга" и "Добрый".

По версии международной следственной группы, возглавляемой Нидерландами, лайнер был сбит ракетой из доставленной из России установки "Бук" – с территории, подконтрольной сепаратистам. Обвинения выдвинуты против четырёх человек, имевших отношение к сепаратистам, – это трое россиян и один гражданин Украины. Речь идёт о бывшем министре обороны так называемой "ДНР" Игоре Стрелкове-Гиркине, его заместителе Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле – полевой командир сепаратистов Леонид Харченко. Все они обвинения не признают, но Пулатов единственный, кто защищается в суде - его представляют адвокаты. Пулатов в частности утверждает, что назвал намеренной дезинформацией сведения об установке "Бук" в прослушках разговоров сепаратистов Донбасса. Тем самым, по его словам, противника хотели ввести в заблуждение.

В результате катастрофы "Боинга" компании "Малайзийские авиалинии" 17 июля 2014 года погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из них – подданные Нидерландов. Российские власти отрицают какую-либо причастность к крушению. В российском концерне "Алмаз-Антей" (производителе ЗРК "Бук") заявили, что пассажирский лайнер был сбит из "Бука", но ракетой более старой модификации. Такие ракеты, как утверждают в концерне, были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, однако остались в распоряжении вооруженных сил Украины, пишет "Коммерсантъ". Следствие эту версию отвергло.