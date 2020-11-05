У здания ФСБ в Москве "распяли человека" и сожгли уголовные дела

В Москве напротив здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил перфоманс в поддержку политзаключенных. Он встал на табурет, привязал свои руки к кресту и имитировал распятие Иисус Христа.

Напротив него, активисты в плащах с надписями ФСБ, сложили тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян" и подожгли их.

После акции Крисевича задержали сотрудники полиции. Активисты использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не наносит человеку вреда, отмечает "МБХ медиа".

Павел Крисевич не в первый раз проводит акции в поддержку политзаключенных. В августе он имитировал повешение на Троицком в Санкт-Петербурге мосту в поддержку политзаключённых России и Беларуси.

Во время одного из заседаний по делу "Нового Величия" Крисевич был задержан за то, что был одет в форму полицейского и выступил речью в поддержку подсудимых. Затем зарезал манекен, пояснив, что таким образом совершил "жертвоприношение".

Во время вынесения приговора по делу организации "Сеть" он зажёг файер, выкрикивал лозунг "Антифашизм — не преступление", а затем приковал себя к забору. За это он был оштрафован.