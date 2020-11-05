Умер клавишник группы Uriah Heep Кен Хенсли 

Британский рок-музыкант, клавишник группы Uriah Heep Кен Хенсли умер на 76-м году жизни. Об этом его брат Тревор Хенсли сообщил в фейсбуке. Он уточнил, что музыканта кремируют на частной церемонии прощания в Испании.

Причины смерти музыканта остаются неизвестными. Британские СМИ пишут, что Хенсли активно работал над новым сольным альбомом и имел много других творческих планов.

Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде, на юго-востоке Лондона. Впервые получил известность в 1960-х годах. Тогда он выступал в составе группы The Gods.

С 1970 по 1980 год Музыкант играл в Uriah Heep. С группой он записал 13 альбомов.

После ухода из группы Хенсли занялся сольной деятельностью и переехал в США. Там он недолгое время выступал с группой Blackfoot, затем ушёл из музыки более, чем на 10 лет из-за наркозависимости. В конце 1990-х годов Хенсли вернулся в творчество.

2002 году музыкант впервые посетил Россию, после чего давал там концерты регулярно. Последний раз — в апреле 2019 года.