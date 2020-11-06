Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

Бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников стал новым собственником концерна "Калашников". Об этом сообщает "Коммерсантъ". Он приобрёл ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует 75 процентов минус 1 акцию компании. Остальным пакетом акций концерна владеет госкорпорация "Ростех".

Лушников приобрёл акции у Алексея Криворучко, которого в 2018 году назначили заместителем министра обороны. По словам источника, близкого к оборонно-промышленному комплексу, Криворучко решил продать акции концерна, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет государственный оборонный заказ в интересах Минобороны.

Лушников подтвердил изданию покупку концерна, однако сумму сделки не раскрыл.

При этом источник на финансовом рынке оценил её примерно в один миллиард рублей. Другой собеседник издания отметил, что у "Калашникова" высокая долговая нагрузка, что могло снизить цену приобретенного Лушниковым пакета.

"Калашников", производит около 95 процентов стрелкового оружия в России. По словам Лушникова, концерн также развивает новые технологии, в том числе беспилотные виды вооружений и высокоточные ракеты. Кроме того, компания планирует заняться выпуском гражданской продукции, например, производством электротранспорта, отметил новый владелец.