Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

Бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников стал новым собственником концерна "Калашников". Об этом сообщает "Коммерсантъ". Он приобрёл ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует 75 процентов минус 1 акцию компании. Остальным пакетом акций концерна владеет госкорпорация "Ростех".

Лушников приобрёл акции у Алексея Криворучко, которого в 2018 году назначили заместителем министра обороны. По словам источника, близкого к оборонно-промышленному комплексу, Криворучко решил продать акции концерна, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет государственный оборонный заказ в интересах Минобороны.

Лушников подтвердил изданию покупку концерна, однако сумму сделки не раскрыл.

При этом источник на финансовом рынке оценил её примерно в один миллиард рублей. Другой собеседник издания отметил, что у "Калашникова" высокая долговая нагрузка, что могло снизить цену приобретенного Лушниковым пакета.

"Калашников", производит около 95 процентов стрелкового оружия в России. По словам Лушникова, концерн также развивает новые технологии, в том числе беспилотные виды вооружений и высокоточные ракеты. Кроме того, компания планирует заняться выпуском гражданской продукции, например, производством электротранспорта, отметил новый владелец.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG