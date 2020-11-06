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Правозащитники: судьи часто предвзяты в делах о семейном насилии

Российские судьи не рассматривают домашнее насилие как системное нарушение прав человека. К такому выводу пришли в правозащитной организации "Зона права", доклад которой есть в распоряжении РБК. Кроме того, правозащитники отмечают предвзятость судей в делах о самообороне женщин в ситуации семейного насилия. Автор доклада, юрист Дарьяна Грязнова, проанализировала тексты 65 случайно выбранных приговоров, вынесенных женщинам по всей России по делам об убийствах при самообороне в ситуациях домашнего насилия.

Рассматривая такие дела, суды оперируют стереотипами об "идеальной жертве" и её "правильном" поведении, приравнивают домашнее насилие к "личным неприязненным отношениям". Часто обвинительные приговоры содержат ссылку на то, что побои и насилие со стороны партнера были обыденны, привычны и предсказуемы для подсудимой. Так суды обосновывали виновность женщин и то, что ответное применение силы с их стороны не было оправданным, отмечается в докладе.

Так, в Архангельской области суд счел, что местная жительница совершила умышленное убийство своего мужа с помощью металлической трубы в момент, когда он "лежал в кровати и не представлял угрозы". Хотя в приговоре раскрывается, что до этого она подвергалась домашнему насилию более 20 лет, а непосредственно перед этим муж угрожал ей топором и изнасиловал.


При этом суды – не единственная часть системы, которая поддерживает и закрепляет предрассудки и стереотипы о пострадавших от домашнего насилия, считают правозащитники. На приговор также влияют отношение к ним медиков и полиции и то, насколько глубоко следствие изучает историю насилия в семье. Часто в суд уже поступает дело, построенное не на фактах, а на предубеждениях, рассказала Грязнова РБК. В судебной практике по таким делам единообразия нет: двум подсудимым в идентичных обстоятельствах могут быть вынесены диаметрально противоположные приговоры.

Официальная статистика о домашнем насилии в России "фрагментарна и труднодоступна", говорится в докладе. На основании нее, в частности, невозможно сделать вывод, сколько осужденных обоих полов отбывают наказание за причинение смерти или вреда здоровью, связанное с попытками защититься от семейного насилия.

Год назад "Новая газета" и "Медиазона" провели совместное исследование, которое показало, что четыре из пяти женщин в России, осуждённых в 2016–2018 годах за умышленное убийство, в действительности защищались от домашнего насилия.

  • Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.​ В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось.

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