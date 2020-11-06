В Венгрии пройдут испытания российской вакцины от COVID-19

В Венгрию в декабре поступят небольшие объёмы российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19 – для проведения клинических испытаний и возможного лицензирования. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия таким образом может стать первой страной ЕС, где российская вакцина получит лицензию.

По словам министра, в случае успешных испытаний с января Будапешт готов начать закупать в России большие объёмы вакцины, а её производство может быть также налажено в самой Венгрии.

Ранее Россия договорилась о поставках вакцины в Аргентину и ещё ряд стран.

При этом российская вакцина ещё не прошла третью фазу клинических испытаний, а опубликованные результаты первых фаз вызывали вопросы у специалистов. Ещё до начала третьей фазы вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи, была зарегистрирована в России, что критиковал ряд специалистов – как в самой России, так и на Западе.

Третья фаза испытаний идёт сейчас, в ней должны принять участие до 40 тысяч добровольцев. Некоторые из них сообщали о сильных побочных эффектах после её введения.

Несколько десятков компаний в разных странах мира сейчас заняты разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, некоторые из вакцин, в частности, в Великобритании, Германии и Китае, сейчас проходят испытания, однако ни одна ещё не была одобрена для массовой вакцинации.