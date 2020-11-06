19 чеченцев нелегально перешли границу Литвы и попросили убежище

Литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчининкском районе недалеко от границы. Пять мужчин, четыре женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси, сообщает белорусское издание Reformation со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.
Мигранты перешли белорусско-литовскую границу через ручей Гервине и успели углубиться на территорию Литвы на полкилометра. После задержания мигранты подали прошения об убежище в Литве. Их личности установлены. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.
- Ранее сообщалось, что председатель "Совета чеченских беженцев" в Азербайджане Рамазан Молаев обратился к международным и правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе.
- Чеченцы в странах Европы начали оседать с началом второй войны в Чечне (с зимы 1999 года). По неподтвержденным данным, общая численность чеченской диаспоры в странах ЕС может превышать 200 тысяч.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.