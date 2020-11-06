Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщают "Открытые медиа" и телеканал "Дождь".

Жванецкий родился в Одессе, после окончания Одесского института инженеров морского флота в 1956 году работал в Одесском морском торговом порту механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе "Продмаш". В 1960 году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро. В 1967 году резко изменил род своих занятий, став артистом разговорного жанра, затем – помощником главного режиссера Одесского театра миниатюр.

В начале 80-х работал в издательстве "Молодая гвардия". С 1988 года – художественный руководитель созданного им Московского театра миниатюр. Автор нескольких книг. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и ордена Дружбы. Народный артист Украины, лауреат независимой премии "Триумф". Был президентом Всемирного клуба одесситов.

Жванецкому принадлежит множество расхожих афоризмов, известных скетчей и миниатюр, показанных на советском и российском телевидении. В октябре 2020 года представитель писателя сообщил, что тот завершил концертную деятельность. "Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. Стареть нужно дома", – сказал тогда он.