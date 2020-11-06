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От "Новой газеты" требуют удалить отрывки из книги про теракты в 99 году

Генпрокуратура настаивает на удалении с сайта "Новой газеты" выдержек из книги "ФСБ взрывает Россию", которую суд несколько лет назад признал экстремистской.

Требование направлено в Роскомнадзор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил агентству, что к ним документ пока не поступил.

"Когда мы получим уведомление Роскомнадзора, редколлегия его рассмотрит. Будем действовать по протоколу, который нам понятен. Это не первый такой случай. Отнесёмся к этому серьёзно, чтобы не получить предупреждения", - сказал Муратов.

Книга бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию" посвящена конспирологической версии о причинах и организаторах серии терактов в России в 1999 году. Она была опубликована 18 лет назад.

В январе 2015 года книгу признал экстремистским материалом суд в Приморском крае. Её включили в соответствующий федеральный список. Александр Литвиненко в ноябре 2006 года умер в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Власти Великобритании считают, что к убийству причастны бывший офицер КГБ, ныне депутат Госдумы России Андрей Луговой и его друг, предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба обвинения в свой адрес отвергают.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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