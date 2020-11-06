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COVID-19: Премьер-министр Швеции ушёл в самоизоляцию

В разгар пандемии, в июле 2020 года (см. фото) шведы, казалось, не замечали угрозы распространения коронавируса

В Швеции растёт количество заразившихся коронавирусом. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 6 000 жителей Швеции. Премьер-министр Стефан Лёвен объявил о самоизоляции - после недавнего общения с человеком, который, как выяснилось, был инфицирован коронавирусом.

Глава правительства, оценивая эпидемическую обстановку в стране, сказал, что события развиваются быстро и в неблагоприятном направлении. "Всё больше инфицированных, всё больше погибших. Положение - весьма серьёзно" заявил премьер-министр.

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