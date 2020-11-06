Михаил Ефремов отправлен в колонию для отбывания наказания

Осужденный на 7,5 лет колонии актер Михаил Ефремов отправлен к месту отбывания наказания, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на московское управление ФСИН. В какую именно колонию отправлен Ефремов, не сообщается. Однако, по закону, администрация московского следственного изолятора, в котором содержался Ефремов, уведомит одного из родственников - по выбору осужденного - о том, куда он направлен для отбывания наказания.

Ранее член Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила "Интерфаксу", что Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при следственном изоляторе-5 в Москве.

Она назвала это решение "лучшим" для осуждённого. "Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - приводит "Интерфакс" высказывание Литвинович.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Популярный российский актёр Михаил Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Столкновение двух автомобилей, одним из которых управлял Ефремов, произошло в Москве, на Садовом кольце, 8 июня 2020 года. Водитель второго автомобиля погиб. В момент происшествия артист был пьян.