В Грузии расследуют дело о подготовке к свержению власти после выборов

Служба госбезопасности Грузии расследует дело о подготовке к свержению власти.

В сообщении, размещённом в пятницу на сайте ведомства, говорится, что расследование началось больше месяца назад. Основанием стала поступившая оперативная информация, что некие лица в случае нежелательных результатов на парламентских выборах планируют свергнуть правительство силовым путём. Среди прочего указывается, что депутат парламента Ираклий Кобахидзе предоставил следствию список групп, которые "определённые политические лидеры" хотели использовать для своих целей. Подробности приводит "Эхо Кавказа".

В Тбилиси вспыхнули протесты после парламентских выборов 31 октября. Оппозиция требует проведения повторного голосования, называя результаты сфальсифицированными.

Согласно официальным итогам, правящая партия "Грузинская мечта" олигарха Бидзины Иванишвили получила более 48 процентов голосов избирателей. Этого достаточно, чтобы уже в третий раз самостоятельно сформировать правительство на четырёхлетний срок.

Наблюдатели от ОБСЕ назвали прошедшие выборы в целом конкурентными и свободными. Но отметили, что звучащие обвинения в давлении на избирателей и использовании административного ресурса подорвали доверие к избирательному процессу в Грузии.

В воскресенье в Тбилиси планируется новая протестная акция – с участием сторонников из региона, отмечает "Коммерсантъ".