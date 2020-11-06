Вице-премьер Оверчук доставлен в больницу после ДТП в Москве

Вице-премьер правительства России Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в пятницу вечером. Он доставлен в больницу. Об этом сообщает "Интерфакс" на пресс-секретаря Оверчука.

Вице-премьер доставлен в Центральную клиническую больницу. В каком состоянии находится Оверчук не уточняется. Источники "Интерфакса" сообщают, что в аварию попали три автомобиля и кроме вице-премьера пострадал еще человек.