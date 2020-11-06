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Джонни Деппа лишили ключевой роли во франшизе "Фантастические твари"

Актёр Джонни Депп

Студия Warner Bros. лишила актёра Джонни Деппа ключевой роли во франшизе "Фантастические твари" по сценарию автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграм.

По словам актёра, студия "попросила его отказаться от роли". Это произошло после того, как Депп проиграл в суде Великобритании по делу о клевете против таблоида Sun. Фильм "Фантастические твари 3" перенесён на 2022 год. На роль Геллерта Грин-де-Вальда, которую исполнял Депп, будет взят другой актёр.

В письме Депп поблагодарил тех, кто поддерживал его на суде против таблоида Sun и верит в его невиновность. Актёр называет процесс "сюрреалистичным". Он собирается подать апелляцию. Депп подал иск о клевете против Sun после того, как журналисты опубликовали материал, в котором со ссылкой на бывшую жену актёра Эмбер Хёрд утверждалось, что он ее избивал. Летом этого года суд подтвердил 12 случаев насилия со стороны Деппа и отклонил иск.

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