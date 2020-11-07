Лукашенко официально открыл Белорусскую АЭС

Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, официально открыл первую атомную электростанцию в стране — Белорусскую АЭС. За четыре дня до этого она стала подавать электричество в энергетическую систему. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Электростанция строилась по российскому проекту и на российской кредит с 2011 года в Гродненской области, в 22 километрах от границы с Литвой. Выйти на полную мощность первый энергоблок должен в первом квартале 2021 года. Лукашенко назвал запуск "историческим событием", заявив, что страна стала "ядерной державой".

Предполагается, что после строительства второго блока электростанция будет генерировать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, что составляет около половины всего потребляемого страной электричества.

Строительство электростанции вызывает резкую критику экологических активистов, большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после катастрофы в Чернобыле. Против строительства так же выступала Литва, электростанция находится примерно в 50 километрах от столицы страны Вильнюса.

В 2009 году республика остановила работу Игналинской АЭС под давлением Евросоюза. Страны Балтии в сентябре договорились остановить покупку белорусской электроэнергии после запуска АЭС. В Минске настаивают, что станция в Островце полностью безопасна и соответствует международным нормам.