В Минске задержаны десятки участников акций протеста

В Минске сотрудники милиции задержали десятки участников протестной акции медиков, собравшихся у 1-й клинической больницы в нескольких километрах от центра города. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

7 ноября, — в стране это праздничный день, — медики планировали провести акцию солидарности. Задержания начались практически сразу после того, как участники вышли из здания больницы и начали облачаться в белые халаты. По состоянию на три часа дня по Москве были задержаны 36 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".

В субботу в городе должен был состояться традиционный женский марш, однако милиция начала задерживать его участниц раньше, чем им удалось организованно собраться, передают правозащитники.

Акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа победу на которых, как объявил ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признаёт эти результаты, переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.