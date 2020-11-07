Во Франции четверо школьников поддержали убийство учителя

Четверо школьников 10-летнего возраста допрошены французской полицией - за поддержку, которую они открыто выразили террористу, убившему 16 октября учителя истории Сэмюэля Пати.

Дети заявили о готовности убить и своего учителя, если бы тот позволил себе высмеивать пророка Мухаммеда. Об этом сообщили правительственные источники Франции. Одновременно, французский премьер-министр предупредил в субботу, что исламские экстремисты во Франции, движимые ненавистью, рекрутируют молодёжь в свои ряды.

Четверо детей и их родители были задержаны и допрошены в минувший четверг в отделении полиции альпийского городка Альбертвиль, сообщила журналистам представитель МВД Франции Камиль Шез.

Ранее, в понедельник, когда в школах Франции проводилась общенациональная минута молчания в память об убитом учителе Сэмюэле Пати, дети громогласно поддержали убийство. Об этом заявила представитель МВД Франции в телеобращении вечером минувшей пятницы.