Зеленский осудил нападение с ножом в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель в Кривом Роге двух человек и ранение нескольких горожан, среди которых ребёнок. Зеленский назвал нападение неизвестного с ножом проявлением терроризма - независимо от того, как это преступления квалифицирутся уголовным кодексом.

Зеленский выразил надежду на быстрое расследование и справедливый приговор преступнику. Он высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщило украинское издание "Новое Время".

Ранее украинские СМИ сообщили, что 7 ноября в Кривом Роге неизвестный человек с ножом напал на прохожих. Двое скончались на месте, восемь доставлены в больницу, среди них и 8-летний мальчик.