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В России третьи сутки число инфицированных превышает 20 тысяч

Пассажиры в аэропорту Внуково (архив)

В России уменьшилась доля выздоровевших пациентов с COVID-19. Число излечившихся снизилось за последние сутки на несколько десятых процента (с 74,9% до 74,6%). За тот же период выписано одиннадцать с половиной тысяч человек, ранее инфицированных коронавирусом. Такие данные сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Общее число излечившихся от инфекции - 1 324 419.

В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных больных - около 420-ти тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемия нанесла сильный удар по бюджету города - около 500 миллиардов рублей, сообщил канал "Россия 1"

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