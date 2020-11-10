Этика дебилизма. Георгий Юрьев – о действиях разрушения

Эта статья – продолжение текста, написанного почти два года тому назад, плюс в пандан знаменитой реплике Сергея Лаврова "Дебилы, ***!", которую произнес глава Министерства иностранных дел России в августе 2015 года на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Но начну её с частного события полувековой давности. Инфекционная клиника Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова в Ленинграде, осень, эпидемия гриппа. Мы, четверо выздоравливающих шестикурсников, играем в карты после ужина, от скуки, поскольку чёрно-белый телевизор в холле сломался. Медсестра заводит в палату нового больного, он здоровается и выкладывает на тумбочку огромную книгу, знакомый нам учебник анатомии для первого курса. Ясно, что ему предстоит зачёт по главному предмету в медицине. Новенький посмотрел на нас и серьёзно, даже эпатажно, произнёс: "Я Сергей, слушатель первого курса третьего факультета Военно-медицинской академии, а вы кто?"

Один из нас, прирождённый юморист и пересмешник, неожиданно ответил ему: "А я Миша, на заводе слесарем работаю". И пошло-поехало, мы представились: продавец, дворник с Выборгской и крановщик, всё как в фильмах про разные перепутывания. Миша эмоционально восхитился стремлением Сергея выучиться на врача, да ещё на военного, да ещё и на авиационного, ну а мы-то кто? Неучи, и он начал подобострастно расспрашивать юного студента и воина про академию, учёбу, жизнь в казарме, питание, спорт и всё прочее. Мы добавляли вопросы, а Сергей стоял перед нами и, как профессор на кафедре, вдохновенно рассказывал то, что ему наобещали преподаватели и начальники про особо почётное и прекрасное будущее.

Это была чудная сказка! Мы изображали безграмотных городских дебилов и поощряли Сергея лестными репликами и похвалами. Периодически по очереди выходили в коридор, чтобы отсмеяться, из соседних палат стали приходить старшекурсники послушать молодого краснобая. Дело шло к отбою. Мы якобы от дежурной медсестры принесли ему пузырёк из-под пенициллина для анализа пота, а второй из-под одеколона, для анализа кала. Ему объяснили, что тут секретно работают над особо опасными инфекциями и биологическим оружием против супостатов, поэтому такие анализы очень важны, особенно при гриппе. Мы пообещали помочь ему собрать биологические пробы в такую необычную посуду, он успокоился и уснул. Устал, да и нам надоела эта комедия. Вечернее очарование Сергея закончилось утром бурной истерикой после того, как лечащий пришёл на обход и буднично объявил нам, что хватит сачковать, для новых больных требуются койки, нас срочно выписывают из клиники. Мы как смогли успокоили юного воина, он понял нас и даже поблагодарил за столь жёсткий урок гордыне.

Судя по тому, как президент России торопливо и педантично обставляет себя филькиными охранными грамотами, развязка может близиться

Да, речь пойдёт об опасной и разрушительной социальной болезни – синдроме кремлёвского дебилизма. Всё, что сейчас официально исходит из властных структур России относительно неудавшегося покушения с помощью "Новичка" на Алексея Навального, героя нашего мутного времени, напоминает телевизионную игру "Что? Где? Когда?" среди претендентов на звание главного дебилоида страны. Цель? Узаконить стандарт новой морально-этической реальности в России. Был знаменитый лозунг Владимира Ленина для плана ГОЭЛРО: "Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Электрифицировали огромную территорию, но земной рай в России так и не засветился. Великий исторический реконструктор Путин пообещал другой, но небесный рай под типовой личный "…изм – это сильная вертикальная власть плюс дебилизация всей страны". К сожалению, это-то как раз у него "хорошо" слепилось, однако неизвестно, надолго ли и когда и чем всё это безобразие закончится. Вооружённый дебилизм опасен своими разрушительными действиями, мы же видим, как сосед Лукашенко своих жжёт!

Судя по тому, как президент России торопливо и педантично обставляет себя филькиными охранными грамотами, российская развязка тоже может близиться. Но даже пандемия коронавируса не поможет ему сохранить эту несменяемую власть в дебильной "святости" и неприкосновенности общего нравственного позорища.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук



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