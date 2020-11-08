В Минске на протестных акциях задерживают активистов

В Минске милицейский спецназ проводит разгон манифестантов на проспекте Машерова и в других районах города. На проспекте Машерова, среди специальной техники видны водомёты. Значительная часть колонны протестующих двинулась в сторону стелы "Минск – город-герой". Однако они были встречены спецназом, люди начали разбегаться. Десятки сотрудников милиции направились к холму у стелы.



Многочисленная группа протестующих направилась по улице Богдановича в сторону улицы Немига. В городском управлении милиции подтвердили, что задержанных участников манифестации отвозят в территориальные РУВД. Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.



По словам представителя милицейского управления, задержанных "примерно десять человек".



Корреспондент ТАСС и коллега из другого российского СМИ были доставлены в милицию, где у них были проверены документы. Журналистов отпустили.



Как сообщила белорусская правозащитная организация "Вясна", в субботу, 7 ноября, в Беларуси продолжалось преследование людей по политическим мотивам, в частности, задержания проводились во время протестной акции врачей.