Медик из Абакана обратился к Путину из-за критической ситуации с COVID-19  

Врач скорой помощи из Абакана записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о критической ситуации с коронавирусом в городе и республике Хакасии в целом. По словам медика, который не назвал своё имя, он и его коллеги возят пациентов по стационарам "ради отписки", их всё равно отправляют лечиться домой, поскольку мест для больных COVID-19 "катастрофически не хватает".

Как утверждает автор обращения, машины скорой помощи стоят в очередях по шесть-десять часов, за это время кончается кислород, который жизненно необходим больным. Кроме того, по словам врача, в аптеках Абакана нет нужных лекарств.

В региональном Минздраве опровергли нехватку мест в стационарах. Однако федеральное ведомство направило в Хакасию своих специалистов, которые проведут "аудит организации медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией»

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Хакасии за время пандемии выявлены более восьми тысяч случаев заболевания COVID-19, за последние сутки заразились 163 человека. При этом суточное число заболевших растёт уже тридцать дней подряд.

В России в целом с начала пандемии зарегистрированы более 1,7 миллиона случаев COVID-19, третий день подряд медики выявляют более 20 тысяч впервые заболевших. Умерли с начала пандемии свыше тридцати с половиной тысяч человек, за последние сутки - 286.