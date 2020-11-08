На Камчатке застрелили забравшихся на подводную лодку медведей

На Камчатке в поселке Рыбачьем медведица с медвежонком забрались на подводную лодку и были убиты, сообщило издание "Камчатка-Информ" со ссылкой на очевидцев. В поселке базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота России.

Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, сообщает издание. Оно опубликовало видеоролик от подписчиков (осторожно, в видео есть сцены насилия), на котором бурая медведица вместе с медвежонком подплыли подводной лодке и взобрались на нее.

По данным издания, это была атомная ракетная подводная лодка К-44 "Рязань". Baza же утверждает, что речь идёт о другой атомной подлодке - "Александр Невский".

Следующая часть видео снята с большого расстояния. "Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком… С "Сайгой" подошел… А по-другому тут никак, ее даже отогнать нельзя. Тут только валить (звук выстрелов). Если отогнать, она попадёт или в один посёлок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Все, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая", – комментирует кадры автор видео. У правого борта подлодки прозвучало три выстрела.

По данным издания Baza, ответственность за убийство животных взял на себя местный охотовед. Издание утверждает, что медведица с медвежонком уже несколько дней бродили по посёлку и забрались на подлодку в поисках еды.

В единой диспетчерской службе Вилючинска, куда обычно сообщают о зверях, о происшествии не знают. Военное ведомство пока ситуацию не комментировало - пишет Сибирь.Реалии.