Результаты выборов в США, ситуация в Беларуси и международная реакция на отравление Алексея Навального. Насколько эти внешнеполитические факторы оказывают влияние на российскую экономику? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В минувшую субботу после подсчета голосов в Пенсильвании ведущие американские СМИ объявили победителем президентской гонки кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Как я уже говорил, одним из главных факторов, которые будут оказывать влияние на состояние финансов и экономики, как в мире, так и в России в ближайшие годы, являются американские выборы, причем не только президентские, но и парламентские.

В США принцип разделения властей работает достаточно эффективно, и если Конгресс не контролируется той же партией, от которой избран действующий президент, проводить реформы и выполнять предвыборную программу последнему на порядок сложнее.

Полная видеоверсия программы:

Так что демократы на состоявшихся выборах ставили перед собой сверхзадачу не только отобрать у Дональда Трампа президентское кресло, но и отвоевать у республиканцев большинство в Сенате, а также удержать большинство в нижней палате Конгресса – Палате представителей. Программу-минимум они уже выполнили. Дело за малым – догнать республиканцев в Сенате. Но судьба этого противостояния республиканцев и демократов будет решаться в ходе второго тура в Джорджии, где на кону стоят сразу два места в верхней палате.

В России в последнее время набирает популярность мнение о том, что вся внешнеполитическая возня ­– и даже санкционные риски – оказывают мало влияния на состояние национальной экономики. Россия, дескать, готовилась-готовилась, копила резервы, а теперь ничем нас не проймешь.

Разница курса в 14 рублей за доллар объясняется специфическими для России рисками и оценкой этих рисков участниками рынка

Однако на прошлой неделе я наткнулся на результаты довольно любопытного исследования. Лондонский экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон решил оценить, какой вклад в динамику курса рубля к доллару с начала этого года играли те или иные факторы. Для анализа он взял недельный график, а оценивал то, что влияло на схожие с Россией страны: вклад цен на нефть, "аппетит" инвесторов к активам развивающихся стран (а Россия относится именно к этой категории), "силу" или "слабость" доллара.

Так вот, если бы дело ограничивалось влиянием только этих, внешних для России и не зависящих от руководства страны факторов, ослабление рубля к доллару ограничилось бы 6–7 процентами, и курс доллара на начало ноября был бы в районе 65–66 рублей, а не 7980, как в реальности.

Разница курса в 14 рублей за доллар объясняется специфическими для России рисками и оценкой этих рисков участниками рынка, к которым относятся не только западные спекулянты, инвестиционные банки и институциональные инвесторы, но и российские компании как финансового, так и нефинансового сектора. Да и российское население, которое довольно активно покупает и продает иностранную валюту, особенно в кризис, – тоже. Что же до специфических для России рисков, которые во второй половине года постепенно стали главной причиной девальвации рубля, они всем известны.

Сначала поправки к Конституции, которые с точки зрения рынка не снизили, а, наоборот, увеличили политические риски. Потом однозначная поддержка Лукашенко после выборов в Беларуси, весьма красноречиво продемонстрировавших, что 80-процентный результат в странах с "суверенной" разновидностью демократии не гарантирует поддержку населения. Плюс отравление Алексея Навального.

Дональд Трамп на подобного рода "шалости", если они только не самым непосредственным образом касались экономических интересов США и американских компаний, склонен был реагировать весьма сдержанно. Но по мере того как в президентской гонке росли шансы куда как более решительно настроенного Джо Байдена, а заодно и стоящей за ним Демократической партии получить большинство в Сенате, политические риски, связанные с рублем, в глазах участников рынка росли. И теперь, когда Байден должен быть официально объявлен новым американским президентом, для Путина и его младшего партнера по Союзному государству может многое измениться.

Если это была шутка, то довольно глупая

В минувшую пятницу страны Евросоюза и поддержавшая их Канада расширили белорусский санкционный список, добавив в него в том числе Александра Лукашенко и его сына Виктора, который был назначен советником своего папы по национальной безопасности. Старшего Лукашенко, по его словам, это "не парит", а мнением младшего поинтересоваться никому и в голову не пришло.

Днем позже Александр Григорьевич торжественно запустил в Гродненской области, совсем рядом с литовской границей, энергоблок Белорусской атомной электростанции, объявив при этом Беларусь ядерной державой. Если это была шутка, то довольно глупая. К ядерным державам относят страны, у которых есть ядерное оружие, а учитывая международный Договор о нераспространении ядерного оружия, эта шутка чревата серьезными разбирательствами в Совете Безопасности ООН. Если это намек на то, что Лукашенко в любой момент может устроить еще один Чернобыль, можно констатировать полную потерю адекватности. Сам же Александр Григорьевич, благодаря своему специфическому чувству юмора, рискует повторить судьбу иракского лидера Саддама Хуссейна.

Для нас же самое неприятное заключается в том, что поддержка Путина делает Лукашенко главным политическим риском для России. Уже тот факт, что Россия присоединилась к белорусским ответным санкциям против Евросоюза, говорит о степени вовлеченности Москвы в судьбу "последнего диктатора". Более того, Россия является главным спонсором режима, причем "батька" умудрился выторговать у Москвы столько, что белорусская экономика в результате кризиса пострадала даже меньше российской.

Такое объяснение выглядит еще более фантастическим, чем попытка ядерного шантажа соседних стран

Зависимость белорусской экономики от российских кредитов и скрытых субсидий в виде дешевых энергоносителей с августа выросла многократно. Второй после России торговый партнер Минска – Евросоюз – постепенно сворачивает взаимную торговлю. За примером далеко ходить не надо: пуск БелАЭС стал причиной отказа Польши и стран Балтии от импорта белорусской электроэнергии.

Так что вопрос о том, зачем Лукашенко понадобилось пускать атомную станцию на границе с Литвой, остается открытым. Явно не ради электроэнергии, которая там вырабатывается. Можно, конечно, предположить, что в Беларуси закроют ряд тепловых электростанций и перестанут сжигать углеводороды, чтобы внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Но такое объяснение выглядит еще более фантастическим, чем попытка ядерного шантажа соседних стран.

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