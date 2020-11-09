Песков рассказал, почему Путин не поздравляет Байдена с победой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку в Кремле считают корректным "дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов".

О победе Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября – после нескольких дней подсчёта голосов. Хотя официально итоги выборов в ряде штатов ещё не подведены, СМИ считают, что у президента Дональда Трампа нет шансов опередить демократа Джо Байдена по числу голосов выборщиков. Провозглашение предполагаемого победителя ещё до завершения формальностей – стандартная процедура в США, так же СМИ 4 года назад объявили о победе Дональда Трампа. В этот раз, однако, действующий президент отказался признать поражение, заявив, что будет подавать иски в суды, требуя пересчёта голосов в ряде штатов.

Путин в 2016 году поздравил Трампа через несколько часов после того, как СМИ объявили о его победе. По словам Пескова, в этот раз президент не поздравляет Байдена, поскольку в США "предстоят определённые юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом".

Что Песков имеет в виду под официальным подведением итогов выборов – неясно. Голосование коллегии выборщиков должно пройти 14 декабря, однако судебные разбирательства до этого срока могут и не завершиться.

Песков при этом повторил, что Путин готов работать с любым президентом США.

Байден в ходе предвыборной кампании не раз критиковал действия России и лично Путина и обвинял Трампа в мягкости по отношению к Москве. Трамп воздерживался от негативных оценок в адрес Путина и говорил, что хотел бы с ним "поладить", при этом он заявлял, что его администрация проводит жёсткий курс по отношению к России. При Трампе США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой, а также ввели против России ряд санкций (часть из них – решением Конгресса).