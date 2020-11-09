Полиция задержала солдата, застрелившего сослуживцев

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который застрелил трёх сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

Телеграм-канал Baza сообщает, что после стрельбы Макаров угнал машину, пригрозив водителю оружием. При задержании солдат не сопротивлялся.

Инцидент в воинской части произошёл рано утром в понедельник, 9 ноября. Военнослужащий напал с топором с пожарного щита на группу солдат, отнял у одного из них оружие и открыл стрельбу. Источник "Интерфакса" сообщил, что причиной стал конфликт рядового с проверяющим офицером.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье "Убийство".