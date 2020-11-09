В России резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

За год количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых россиянами, выросло на 14 процентов. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании, которые было посвящено криминогенной обстановке в стране.

Медведев отметил, что самый значительный прирост, сразу в полтора раза, зафиксирован в Красноярском крае, Мордовии и Костромской области.

Также, по словам зампреда Совета безопасности, в России на треть выросло число преступлений, связанных с кибермошенничеством с использованием банковских карт, причём почти половина из них совершается с помощью средств мобильной связи.

Общее же число всех зарегистрированных в России преступлений увеличилось за год на 1,2 процента и составило чуть больше полутора миллионов. По мнению Медведева, "это свидетельствует о том, что в целом криминогенная обстановка в стране остается стабильной", и что "система общественной безопасности работает, в целом, без сбоев".