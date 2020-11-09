Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Зачем вечному неприкосновенность?

Владимир Путин

Владимиру Путину торопятся обеспечить полную неприкосновенность по окончании его президентского срока. Почему? Что случилось? Ведь ему еще править долго. В программе участвуют политолог Кирилл Мартынов, политик Борис Вишневский, журналист Андрей Остальский. Ведет программу Елена Рыковцева. Ваши версии - зачем понадобился новый закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов принимаем по номеру прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните в студию, начная с 19.05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG