Зачем вечному неприкосновенность?

Владимиру Путину торопятся обеспечить полную неприкосновенность по окончании его президентского срока. Почему? Что случилось? Ведь ему еще править долго. В программе участвуют политолог Кирилл Мартынов, политик Борис Вишневский, журналист Андрей Остальский. Ведет программу Елена Рыковцева. Ваши версии - зачем понадобился новый закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов принимаем по номеру прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните в студию, начная с 19.05