Virgin Hyperloop впервые испытала скоростную систему с пассажирами

Компания Virgin Hyperloop провела под Лас-Вегасом в США (штат Невада) первое испытание скоростной вакуумной транспортной системы – впервые с двумя пассажирами на борту.

Капсула с пассажирами была помещена в трубу с разряженным воздухом диаметром более трёх метров и развила скорость около 160 километров в час. Устройство преодолело 500 метров. Разработчики предполагают, что в будущем Virgin Hyperloop будет развивать скорость до 1220 километров в час.

Virgin Hyperloop, которая привлекла более 400 миллионов долларов от инвесторов, заявила, что способ транспортировки по трубе с разряжённым воздухом будет быстрее, безопаснее, дешевле и экологичнее, чем существующие виды транспорта.

Идею вакуумной системы сверхскоростных поездов Hyperloop году предложил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в 2013. В 2018 году основатель Virgin Group Ричард Брэнсон предложил построить Hyperloop в Индии – между аэропортом Мумбаи и городом Пуна. Индийские власти дали разрешение, но в начале 2020 года приостановили проект, так как он пока не прошёл нужных испытаний.