Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. "Несмотря на все карантинные меры, я получил положительный тест", — написал он в твитере.

По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, находясь в самоизоляции.

По последним данным с начала пандемии на Украине зафиксировано почти 470 тысяч случаев COVID-19. Умерли более восьми с половиной тысяч пациентов. В стране действуют ограничительные меры.

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре, по сравнению с сентябрем выросло почти на 80 процентов. Главный санитарный врач Украины заявил, что больницы приостановили плановые госпитализации больных и принимают только пациентов с острыми состояниями и больных COVID-19. При этом, по словам медиков, система здравоохранения пока справляется с наплывом больных.