Азербайджан извинился перед Россией за гибель вертолёта Ми-24

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с извинениями в адрес России в связи с тем, что на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы 9 ноября был сбит военный вертолёет Ми-24 России.

МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором говорится, что вертолёт летел в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе. "В это время в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полёт проходил в тёмное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолёты России прежде не были замечены в этом районе.

В связи с этим и в свете напряжённой обстановки в регионе и повышенной боевой готовности дежурным боевым расчётом было принято решение открыть огонь на поражение", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нём также говорится, что азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с трагическим инцидентом, "который был случайным и не был направлен против российской стороны". Баку также заявил о готовности выплатить компенсацию.

О катастрофе вертолёта сообщило вечером в понедельник Минобороны России. Вертолёт был сбит над территорией Армении неподалёку от границы. По имеющимся данным, погибли двое российских военных, один пострадал.

В Армении расположена военная база России.

Реакции Москвы на заявление Азербайджана пока не последовало.