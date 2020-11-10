"Рука бога": соцсети о злоключениях Артёма Дзюбы

Российский футбол не жалуется на скандалы, но последний получился уж совсем гадким.

В Интернет оказалось слито личное видео капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы. На этой записи он мастурбирует, но других подробностей от нас не ждите, и ссылки мы вам тоже не дадим!

В соцсетях можно найти много шуток по этому поводу, но мы процитируем лишь несколько.

Артём записал видео с извинениями. Перед этим его освистали на матче "Зенита" и "Краснодара", а Станислав Черчесов сообщил, что пока не вызывает Дзюбу в сборную. Но отношение к футболисту в целом сочувственное.

Евгений Ройзман:

Про Дзюбу.

Он волен делать то, что хочет. Кто выложил видео - тот подонок.

Кто тиражирует - тупой подонок.

Наталья Лосева:

Ребята, да вы офигели. Это вообще что?!🤦🏼‍♀🤦🏼‍♀. Кого это касается кроме Дзюбы и его семьи. То есть вместо того, чтобы раздавить игнором омерзительных воришек, которые это видео слили, белопальтовое общество поощряет их воооооот такой вот реакцией?!

У нас правда - правда нет других проблем в спорте?

С допингом, селекцией, пустующими стадионами, которые регионы не тянут, нищими тренерами- ветеранами... Вот правда конфуз Дзюбы это самое большое зло, которое случилось в нашем спорте за последние лет 10? Что вообще чтооооо?

Маргарита Симоньян:

Омерзительная история с Дзюбой.

Не из-за того, что сделал Дзюба (а что он сделал-то, собственно?), а из-за того, что сделали с ним.

Я, как человек никогда не снимавший на видео никаких интимностей, тем не менее, в шоке, что Дзюбе вменяют наличие интимной жизни, которую он совершенно не намеревался демонстрировать публично.

Тьфу, лицемеры.

Юлия Витязева:

Скажу кратко: институт репутации утратили не те, у кого есть личная жизнь, а те, кто не только нагло вторгается в эту чужую приватность, выносит ее на всеобщее обозрение, обсуждение и осуждение и кто менторским тоном с нарочитой брезгливостью ставит «на вид» тем, кто не продемонстрировал должного ханжества не запинал несчастного Дзюбу ногами только за то, что его личная жизнь по злому умыслу непорядочных людей стала достоянием общественности и поводом для партсобрания.

Екатерина Винокурова:

Мы относимся друг к другу - вот так.

Мы вот так ценим тех, кем Россия должны гордиться.

И это для нас всего через год этот подставленный, оплеванный и обсмеянный парень выйдет с нашим флагом и будет пытаться совершить чудо, чтобы порадовать и тех, кто его за что-то наказал, и тех, кто сегодня радостно смеется в соцсетях, а через год будет, прильнув к экранам с пивком, шептать «Вперед, вперед, парни, не подведите».

Держись, капитан.

Кристина Потупчик:

Но самое важное в этом феномене — это тюремные понятия. Здесь Дзюба буквально взломал культурный код и оный погрёб его с головой. Напомним, что согласно заложенной в русском сознании мифологемы, если кто-то посторонний (даже без вашего согласия) увидит ваш лингам, да ещё и возбужденный — это радикально понижает ваш социальный статус в обществе и автоматически переводит вас с солярной на лунарную сторону, демаскулинизирует, вертит на радуге и так далее. А если вы ещё и язычком изображаете кунилингус (ну, или что там и кому изображал Дзюба, демонстрируя свой афедрон) — это делает вас практически «деклассированным элементом», вышвыривает из всех каст и варн.

Тут наблюдается эволюция традиции. В СССР секса не было, а в России он отрицается, причём всеми слоями общества и всеми политическими силами. Кроме актёра Панина, разве что.



Понятно, что окружающие в принципе совокупляются, мастурбируют и занимаются оральным сексом — но упаси боже попасться на этом, станешь практически опущенным. Это формально не проговаривается, но это по-прежнему так.

Павел Шехтман:

И все эти викторианские джентльмены в наглухо застегнутых сюртуках под ватниками в праведном гневе указывают на него пальцами, теми самыми пальцами, которыми... ну пусть же не уверяют меня что никогда в жизни ни-ни, даже не прикасались. И его гонят из клуба за моральное разложение. Но самое-то интересное что он записывает видео в котором... извиняется! Извиняется Карл! А не требует извинений от тех кто устроил все это непотребство, по ходу дела цитируя нобелевского лауреата Бродского.

Светлана Бронникова:

В скандале со слитым в сеть интимным видео Артема Дзюбы есть только одна любопытная деталь.

Дзюба является жертвой феномена, известного, как porn-revenge - порно-месть. Это распространение материалов интимного характера без согласия лица, изображенного в этих материалах. Porn-revenge - один из распрсотраненных вариантов онлайн-шейминга, или онлайн-хейта. Используется для манипуляции, шантажа, устрашения жертвы.

Жертва порно-мести находится обычно под защитой законодательства. Ей не приходится извиняться. И ее не отстраняют от работы на основании ужасающей информации, что совершеннолетний человек, оказывается, занимается сексом по согласию.

Видео с покаянием Дзюбы - чудовищное проявление перевернутого мира и перевернутой этики.

Больше здесь, на мой взгляд, обсуждать нечего.

Кирилл Гончаров:

С чем связан отказа вызвать его в сборную, если профессионально он соответствует критериям. И уж тем более не понимаю тех, кто ставит крест на его карьере.

Абсурд.

Митя Алешковский:

Мне одному кажется, что принимать какие-либо решения относительно его участия в сборной на основании его личной жизни, а не на основе его возможностей как футболиста, это аморально и подло?

Максим Кантор:

Русский путь.

папа римский разрешил гомосексуализм.

В ответ на это тренер российской футбольной команды запретил мастурбацию.

Это то, что на политическом жаргоне называется несимметричный ответ Ватикану.

Наш ответ Франциску.

Вадим Штейнман:

Интересно что бы было, если бы в другой руке он держал портрет Путина

Сергей Лойко:

В инструкциях и контракте капитана сборной где-то написано, что "мастурбация в домашних или приближенных к ним условиях строго запрещена"?

Уверен, что такого положения в контракте нет, и я бы на месте Дзюбы не стал бы нелепо публично извиняться, а наоборот подал бы в суд на Черчесова

Анна Фёдорова:

У меня полная уверенность, что в истории с Дзюбой есть какой-то технологический сценарий.

Иначе это слишком дико, невозможно поверить. Ну то есть в сети появляется видео, где он просто безобидно мастурбирует. Я посмотрела! Ну вдруг он там что-то ужасное при этом ГОВОРИТ типа "убить всех людей", и проблема в этом.

Неа. Просто красивый парень, просто делает то, что делают почти все люди на земле!

И тут опа! "Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские сборы из-за скандала с интим-видео. Об этом сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов."

Ну то есть это настолько странно, нелогично и даже как-то глупо, что мозг отказывается верить.

Хотели бы настоящий моральный СКАНДАЛ ему устроить - обвинили бы в насилии, харассменте или хотя бы в каком-то неподобающем поведении.

Но тут-то что. Кто скажет, что это неподобающее поведение для футболиста, мужчины и человека?



Может, это прививка какая-то. Типа сами выпустим меньшее зло не дожидаясь, пока рванет что-то другое. Тем более что ролик очень комплиментарный. Или по какой-то причине он действительно на эти сборы не мог / не должен был поехать, и вот обоснование подоспело.

Но есть еще конечно вариант, что все и правда так, как нам сказали. Фу, секс-скандал, отстраним до выяснения. Но поверить в это трудно. Очень.

А на месте фанатов я бы уже акцию солидарности пилила бы. Давайте красивые ролики!

Сторонники Черчесова объясняют его позицию.

Алексей Андронов:

Дзюба-leaks мне вообще неинтересен. Ни с какой точки зрения. Каждый, как известно, [мастурбирует], как он хочет. При этом человек статуса Дзюбы обязан понимать, что он кому-то отправляет или просто хранит у себя в телефоне. И к чему это может привести.

А вот решение Черчесова - правильное, логичное и взвешенное. Сборная собирается работать. А не [членами] мериться.

Никита Белоголовцев:

Так, все немного перевозбудились, поэтому давайте небольшой ликбез для тех, кто футбол только на чемпионатах мира (и в видео Артёма Дзюбы) смотрит:

1. Никто Дзюбу ни за что не дисквалифицировал

2. За "Зенит" он сегодня сыграл и даже забил

3. Сыграл без капитанской повязки на руке (АХАХАХА, КАЛАМБУР), но это абсолютно нормально; капитан — лицо команды, отстраняют и за куда более скромные вещи

4. В сборную его просто не вызвали; во-первых, потому что он ужасно устал и в довольно плохой форме, во-вторых, чтобы не разжигать

5. У Дзюбы уже был конфликт с фанатами после матча сборной; затянулось надолго (и для некоторых закончился вполне себе реальными арестами)

6. Сейчас Черчесов просто не хочет делать сборную заложницей публичного образа Дзюбы (и правильно делает)

7. С первого дня Черчесов говорил, что он сделает максимум для того, чтобы вокруг сборной были разговоры исключительно о футболе, и он здесь максимально последователен

8. Дзюба много чего наговорил и наделал за свою карьеру, поэтому отношение к нему у большинства из тех, кто следит, аккуратно скажем, противоречивое

9. Когда в следующий раз над реальным "я/мы" все будут ржать в голос, не обижайтесь

Доклад окончил.

Платон Беседин:

Только в условиях идиотического лимита и прочих абсурдностей российского футбола такое полено, как Дзюба, и мог стать звездой. Абсолютно посредственный футболист.

Но другая составляющая Дзюбы - он гнилой человек. Где бы Артем ни играл, о нем всегда отзывались как о гнилом человеке. Он воровал деньги у одноклубников, он изменял жене, он клеветал и делал подставы... список бесконечен.

И когда такое существо, как Дзюба, становится капитаном сборной, это приговор нашему футболу, бессмысленному и беспощадному. У Черчесова в отличие от недоразумения Семака есть яйца, поэтому он и не вызывает Артема в сборную.

Илья Васюнин:

Про Дзюбу понятное замечание, если кто ещё не разобрался. Ошибочная точка зрения состоит в том, что насмешки и издевательства возникли в связи и исключительно по причине известного видео, однако это не до конца так. Игрок имеет репутацию самовлюблённого ещё со времени игры в «Спартаке», и слава эта достигла апогея по итогам игр российской сборной на ЧМ-2018.

В частности он, как принято считать, вознёсся настолько, что нажаловался главе Газпрома Миллеру на футбольных фанатов, которые скандировали в его адрес неприятное (ладно, посылали [далеко]), после чего указанных фанатов задерживали по домам чуть ли не сотрудники центра по противодействию экстремизму. Трения между трибунами и отдельными футболистами случаются, но такое конечно мало кто себе позволял (никто). Кроме того, Дзюбу, как неоднократно отмечали наблюдатели, было дано указание усиленно хвалить в ходе спортивных трансляций на федеральных каналах. Одним словом, дело не в видео, он просто всех раздражает.

Сергей Смирнов:

Вообще весь день вижу сочувствие к Дзюбу: мол как же так, его травят за безобидную мастурбацию. Бедный Дзюба.

Понятно, что это пишут люди, которые не до конца понимают контекст. Откуда же у Дзюбы так много хейтеров и такая ерунда вызвала такую реакцию? Хейт со стороны фанатов Спартака по отношению к Дзюбе понятен: он перешел из Спартака во враждебный Зенит. И если бы только перешел, но однажды ногой наступил на шарф Спартака. И понятно, моментально стал абсолютно ненавидимым игроком (он говорил, что случайно, но звучало и выглядело неубедительно).

Но важный эпизод произошел после матча сборной, как раз фанаты Спартака во время игры с Сан-Марино начали кричать ему «Дзюба, Дзюба, иди [далеко]» и он явно обиделся. Фанаты поняли, что его задело и стали повторять. А что сделал по распространенной версии Дзюба? Пошел жаловаться главе Газпрома Миллеру (именно Газпром де-факто владеет Зенитом).

И что было дальше? Когда в Питер на матч Зенит-Спартак приехали московские фанаты для начала их задерживали эшники (ЭШНИКИ!!), потом на выездной сектор поставили глушилки, чтобы было не слышно приезжих фанатов. Дважды (в Питере и Москве) менты задерживали заводящего спартаковского сектора. И вообще на фанатов обрушились заметные публичные репрессии, это вызвало ответные акции протеста на трибунах. А сам Дзюба задержаниям радовался. Вообще по комментариям он не самый аккуратный человек

Подчеркну, это всего лишь версия, что все это было из-за Дзюбы. Но она вполне логичная. Миллер подключил питерские власти и ментов. В Питере на том матче сотню фанатов Спартака задержали.

А вообще бывает, что футболистов травят. Фанаты Зенита дико травили Быстрова, который был их игроком, потом перешел в Спартак, а потом обратно в Зенит. Тогда питерские болельщики много месяцев пели песню «… и не будь свиньей и иудой как Быстров» и даже вели таблицу, где не считали голы Быстрова. Травили и Юрия Жиркова за переход в «Анжи»., причем это продолжалось очень долго. Но из всех самым обидчивым оказался Дзюба и побежал жаловаться Миллеру (ну почти Путину).

Александр Шмелёв:

Разумеется, взламывать чужие мобильники, вытаскивать оттуда интимные видео и распространять их в СМИ - дикое скотство. И ничего плохого Дзюба на пресловутом видео не делает, это тоже всем понятно. И вообще по этому поводу, как мне кажется, у всех более или менее есть консенсус - уж в спортивном-то мире точно. Поэтому я уверен, что всё у футболиста Дзюбы будет хорошо. Ну, пропустит он несколько товарняков сборной во избежание лишних скандалов и медийного ажиотажа - ничего он от этого не потеряет, скорее наоборот (футболисты, как правило, очень не любят такие выезды в сборные, поскольку за них ничего не платят, а травмироваться - легко, просто по доброй воле от них отказываться не принято).

Однако если говорить о Дзюбе в целом - как о человеке и футболисте, то на мой взгляд - это символ абсолютного зла и отстоя в нашем футболе! И если бы весь футбол состоял из таких дзюб, никаких фанатов у него бы не было. Были бы только "болельщики", раз в 4 года узнающие, что на носу очередной чемпионат мира и можно понаблюдать за красивым зрелищем, где всякие Филиппы Киркоровы, Артемы Дзюбы, Мамаевы и Кокорины картинно перекидывают друг другу мячик и раздают интервью с автографами.

В принципе было бы достаточно одного того, что Дзюба в середине своей биографии радостно предал свой родной клуб, в котором с детства воспитывался и состоялся, в одну секунду перебежав к его злейшим врагам - поддерживаемому властями политическому проекту "Зенит" (причина - в "Зените" ему пообещали на 10% выше зарплату, а также постоянные чемпионства, место в сборной и вообще роль "кумира молодежи"). Это уже абсолютный плевок в лицо всем фанатам, относящимся к футболу серьезно: уходить из таких команд, как "Спартак" (ЦСКА, Зенит, Динамо) можно лишь за границу. В крайнем случае в более слабый российский клуб, если игра у тебя не идет. А уходить к прямым конкурентам - предательство. Иначе неясно: если для игроков клубные противостояния ничего не значат, почему они должны что-то значить для болельщиков, откуда у команд тогда будут браться фанаты?

Однако он ведь не просто ушел, но еще и в бесчисленных интервью с тех пор радостно Спартак поливает, и фанатов его оскорбляет. А когда фанаты в ответ начинают кричать с трибун все, что они про этого Дзюбу думают - спокойно полицию на них натравливает, и несчастных фанатов сажают за то что они посмели неуважительно высказаться про "наше всё", лидера "Единой России - Газпрома - Зенита".

Варя Бабицкая:

В результате санации моей ленты в ней никто не пишет особых глупостей: по любому инфоповоду вроде Дзюбы я вижу только возмущённую реакцию моих друзей на глупость и ханжество неких соотечественников, осуждающих человека за мастурбацию. Огромный простор для остроумия, конечно, но я верю в моих соотечественников и их либидо и потому думаю, что возмущение и ирония чрезмерны и сами по себе комичны — вряд ли дело в ханжестве. Я прочитала в нескольких местах (за что купила, за то продаю), что футболист прежде обиделся на болельщиков за плакат и натравил на них Центр Э. И что теперь ему вымещают именно это, а другому сошло бы с рук.

Кирилл Шулика:

Не сомневаюсь, что телефон Дзюбы сломали болельщики, уверен на 99,99%, и это месть за сдачу ментам в прошлом году реально большого количества участников движа. И они своих целей добились... Реакция Черчесова была по олдскулу, он вообще, видимо, мысли не допускал, что может быть иначе, реакция Семака с капитанской повязкой чуть менее ожидаемая, но все же. Ну и, конечно, глум со стороны виража и извинения Дзюбы по сути, как это трактуют болельщики, за онанизм. Многие-то не понимают, в чем тут крамола, но это и рассчитано не на многих. Ибо эти самые "многие" считают, что и болельщиков сдать ментам ничего страшного.

И запомните, нельзя футболистам, тренерам и вообще людям футбола воевать с болельщиками. Это игра именно для болельщиков и они, как ее хозяева, всегда в самый неподходящий или наоборот подходящий момент накажут. Дзюба соврать не даст.

Ещё один обсуждаемый аспект случившегося - насколько уязвима приватность в новом мире.

Дмитрий Петровский:

На Дзюбу мне совершенно наплевать, как и на весь бессмысленный русский футбол в целом. Что меня напрягает — это то, что в новом прекрасном мире мы теряем друг к другу доверие.

То, что вчера было флиртом и безобидным «подкатом», сегодня уже харассмент, за который неизбежно осудит весь интернет-колхоз. То, что вчера происходило в спальной по взаимному согласию, завтра превратится в акт жесткого насилия, о котором несчастная «жертва» напишет сопливую книжку. То, что доверялось только одному человеку, увидит вся страна. Как в американских фильмах: все, что вы скажете, отныне может быть использовано против вас.

Тина Канделаки:

Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звёзд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах.

В своем приватном пространстве вы можете делать, что хотите, и иметь какие угодно аксессуары для интимной жизни. Вот что неприятно — так это вторжение в вашу личную жизнь с демонстрацией ее отдельных атрибутов.

Надеюсь, что запущенный этим цифровым террористом бумеранг вернётся к нему в виде заслуженного наказания.

Роман Голованов:

История с Дзюбой - пример «Матрицы», в которой мы будем жить до конца света. Больше нет личных разговоров. Нет встреч тет-а-тет по вотсапу. Не верьте в защищенность «Телеграм».

В любую секунду все ваши переписки, фото, сплетни, пьяные приколы могут оказаться в сети. Надо быть к этому морально готовым. Мы все обитаем, как в шоу «За стеклом». И эту реальность выбрали сами, купив у Морфеуса в ларьке смартфон.

Не думайте, что такие взломы касаются только звёзд масштаба Дзюбы. Цифровые карманники могут облапошить каждого. Страничка в соцсетях, облако айфона - больше нет защищённых мест для хранения секретов.

И, кстати, скоро компромат в сети будет на каждого человека. Ведь у любого школьника в руках мобильник с камерой и диктофоном. Это будут или интимные кадры, или деловые переговоры, или старые посты в соцсетях.

Винить некого. Мы сами доверили телефону все тайны, думая, что сидим в комнате одни. А мы тут уже давно не одни.

«Догадываюсь, сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору…»