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Депутат сообщил об "отправке солдат в Карабах" и отказался от своих слов

Председатель законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов (член КПРФ) 9 ноября сообщил об отправке в Нагорный Карабах российских десантников.


"31-я бригада отправляется в Нагорный Карабах. Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам!" — написал он в "сторис" на своей странице в Instagram и разместил короткое видео с военными машинами на бетонке (пост вскоре был удалён).

Газета "Коммерсантъ", опубликовавшая эту информацию, обратила внимание на то, что 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада базируется в Ульяновской области. Айрат Гибатдинов не уточнил цель, с которой якобы отправляются в Нагорный Карабах российские военнослужащие.

Вскоре пользователи сетей обратили повышенное внимание на размещённый пост. Его автор сказал корреспонденту газеты "Коммерсантъ", что не владеет информацией об отправке военных в зону зарубежного конфликта и не знает, насколько такая информация достоверна.

Однако, депутат признал, что увидел солдат на рулёжной дорожке рядом с аэропортом Восточный и заснял их. По его словам, он постоял рядом с солдатами, слышал как они разговаривали про Карабах и понял, что якобы с вечера предыдущего дня они ожидали вылета. "Но связываться с 31-й бригадой я не пытался", цитируют авторы публикации слова спикера Законодательного собрания Ульяновской области Айрата Гибатдинова.

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