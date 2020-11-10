Пашинян заявил, что находится в Армении и продолжает работу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности. Такое заявление он сделал на фоне беспорядков после подписания соглашения о перемирии в Карабахе.



Ночью в центре Еревана собрались несколько тысяч человек – противников подписания соглашения. Они ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний. Премьера внутри здания не было. Позднее группа демонстрантов отправилась к резиденции Пашиняна и ворвалась в здание парламента.



Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит. Демонстранты вытащили его из машины, после чего в конфликт пришлось вмешаться охране и военным. Мирзоян получил травмы и находится в больнице.



Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ. "Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах",— заявил Саркисян. Он сообщил, что намерен провести экстренные политические консультации по защите национальных интересов.

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" начала сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента, на котором будут рассматривать отмену соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны и Генштаб Армении поддержали соглашение. Они призвали прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

Соглашение о прекращении боевых действий на территории непризнанной республики Нагорный Карабах в понедельник подписали президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении. Согласно ему Азербайджан восстановит контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области, над частью территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в регион будут введены российские миротворцы.