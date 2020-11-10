Администрацию главы Чечни возглавил четвероюродный брат Кадырова

Руководителем администрации главы и правительства Чечни назначен 28-летний Хас-Магомед Кадыров. Он приходится четвероюродным братом главе республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщает "Чечня сегодня".
Хас-Магомед Кадыров до этого работал секретарём совета экономической безопасности Чечни. В 2012 году, когда ему было 20 лет, брат Кадырова стал помощником мэра Грозного. Спустя пять лет он перешёл в МВД, а в 2019 году его сначала перевели на должность мэра Аргуна, а после назначили секретарём Совбеза Чечни,cообщают "Открытые медиа".
В свою очередь, племянник главы Чечни Ибрагим Закриев, который ранее возглавлял администрацию , переведен на должность вице-премьера – министра сельского хозяйства.
Что касается бывшего министра сельского хозяйства Мусы Дадаева, то он продолжит работу в должности помощника главы Чечни, уточняет издание.
- Недавно старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат назначена первым заместителем министра культуры Чеченской республики.
- В октябре новым заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской республике стал Висита Кадыров – приемный брат Рамзана Кадырова.
- В сентябре племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов был назначен куратором Гудермесского и Шелковского районов.
- Зимой другой племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был определен на должность министра Чеченской республики по физической культуре и спорту.
- В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: "Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".
- В 2018 году "Русская служба Би-би-си" подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30 процентов являются родственниками главы Чечни.
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