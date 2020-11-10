Администрацию главы Чечни возглавил четвероюродный брат Кадырова

Руководителем администрации главы и правительства Чечни назначен 28-летний Хас-Магомед Кадыров. Он приходится четвероюродным братом главе республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщает "Чечня сегодня".

Хас-Магомед Кадыров до этого работал секретарём совета экономической безопасности Чечни. В 2012 году, когда ему было 20 лет, брат Кадырова стал помощником мэра Грозного. Спустя пять лет он перешёл в МВД, а в 2019 году его сначала перевели на должность мэра Аргуна, а после назначили секретарём Совбеза Чечни,cообщают "Открытые медиа".

В свою очередь, племянник главы Чечни Ибрагим Закриев, который ранее возглавлял администрацию , переведен на должность вице-премьера – министра сельского хозяйства.

Что касается бывшего министра сельского хозяйства Мусы Дадаева, то он продолжит работу в должности помощника главы Чечни, уточняет издание.