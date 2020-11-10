Навальный выиграл в ЕСПЧ иск о задержании на Болотной площади

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в пользу оппозиционера Алексея Навального восемь с половиной тысяч евро компенсации морального ущерба по делу о задержании на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Решение опубликовано 10 ноября на сайте ЕСПЧ.

Согласно пресс-релизу суда, дело касалось задержания Навального, а также еще одного заявителя - Вадима Гунько, в пользу которого по решению суда взыскано семь с половиной тысяч евро компенсации.

Навального и Гунько задержали на акции в центре Москвы накануне инаугурации президента Владимира Путина, ночь они провели в полиции, а затем были привлечены к административной ответственности. Навальный также пожаловался, что полицейский при задержании применил к нему силу, говорится в сообщении суда в Страсбурге.

ЕСПЧ счёл, что в России были нарушены права обоих истцов на свободу и неприкосновенность, права на свободу собрания и на независимое судебное разбирательство. В отношении Навального, по мнению суда, также была нарушена статья Европейской конвенции, которая запрещает пытки или унизительное обращение или наказание.

Акция на Болотной площади 6 мая 2012 была разогнана полицией. Впоследствии десятки её участников были обвинены в массовых беспорядках, некоторые осуждены к лишению свободы - это получило наименование "Болотное дело". Сам Навальный привлекался по нему в качестве свидетеля.