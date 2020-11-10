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Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин умер на 92 году жизни. Об этом сообщает федерация фигурного катания России.

В паре с Майей Беленькой Москвин трижды становился чемпионом СССР в парном катании. В 1956 году они первыми из советских фигуристов выступили на международном турнире, — чемпионате Европы, — напоминает Sports.ru. Он был знаменосцем олимпийской команды СССР на церемонии закрытия зимних игр 1964 года в Инсбруке.

После завершения карьеры игрока он стал тренером, воспитав первых советских олимпийских чемпионов по парному катанию Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, пятикратную чемпионку СССР в одиночном катании Тамару Братусь, чемпиона Европы Игоря Бобрина и других известных спортсменов.

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