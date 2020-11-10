В колонии строгого режима умер главред ростовской газеты

В оренбургской колонии №9 в минувший понедельник умер главный редактор ростовской газеты "Уполномочен заявить" Александр Толмачёв. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на сестру журналиста.

О причинах смерти Толмачёва не сообщается. Он должен был выйти на свободу в декабре этого года.

Толмачёв был задержан в декабре 2011 года. По версии следствия, он вымогал деньги у предпринимателей. За это журналист якобы обещал не публиковать в своих изданиях компрометирующие материалы на них. Толмачёв свою вину не признал, неоднократно заявляя, что стал жертвой коррумпированных представителей всех ветвей власти Ростовской области, о которых он неоднократно писал в СМИ.

В 2014 году журналиста признали виновным и приговорили к 9 годам тюрьмы. Во время содержания в СИЗО, Толмачёв перенес несколько операций. Ему отказывали в условно-досрочном освобождении из колонии несмотря на проблемы со здоровьем и заболевания.