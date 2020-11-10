Приморский районный суд Петербурга обязал информационное агентство “Федеральное агентство новостей” выплатить 100 тысяч рублей компенсации оппозиционеру Илье Яшину, обвинённому изданием в коррупции. Об этом политик рассказал в своём ютьюб-канале, карточка дела опубликована на сайте суда.

В октябре прошлого года издание выпустило материал, в котором Яшин, возглавляющий муниципальный совет Красносельского района в центре Москвы, был обвинён в растрате при проведении районного праздника. Защита депутата сумела доказать в суде, что эта информация не соответствует действительности.

По словам Яшина, статья РИА ФАН должна быть удалена с сайта, а он должен получить от учредителя издания 100 тысяч рублей компенсации. Оппозиционер говорит, что считает, что отсудил эти деньги у предпринимателя Евгения Пригожина, которого неоднократно связывали с изданием. "Вы убедились, что мы не мальчики для битья", — обратился к Пригожину Яшин.