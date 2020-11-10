Госдума утвердила министров - спустя сутки после их назначения

Госдума России во вторник на пленарном заседании утвердила кандидатуры вице-премьера и пятерых министров правительства, которые были внесены накануне. Ранее сообщалось, что голосование пройдёт 13 ноября, однако Дума утвердила министров спустя 24 часа после внесения кандидатур главой правительства Михаилом Мишустиным.

Вице-премьером утверждён Александр Новак, бывший министр энергетики.

Министром транспорта стал Виталий Савельев, ранее гендиректор "Аэрофлота". За него голосовали только депутаты от "Единой России".

Александра Козлова утвердили на посту министра природных ресурсов и экологии, ранее он возглавлял министерство по делам Дальнего Востока.

Александр Чекунков возглавил это министерство вместо Козлова, он был директором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Министром энергетики утверждён гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов, а министром строительства - бывший первый замминистра Ирек Файзуллин.

Уволенные накануне из правительства трое министров получат другие должности.

Госдума впервые утверждала министров по новым правилам - в соответствии с поправками к Конституции. Ранее министров можно было менять без согласования с Думой. Учитывая большинство "Единой России" в Госдуме, нынешнее согласование носило фактически формальный характер.