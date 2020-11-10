"Новая газета" удалила отрывки из книги "ФСБ взрывает Россию"

"Новая газета" удалила с сайта выдержки из книги бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко и историка Юрия Фельтшинского "ФСБ взрывает Россию".

По словам главного редактора издания Дмитрия Муратова, он получил решение суда Приморского края, который постановил немедленно удалить публикацию, поскольку ранее Генпрокуратура признала книгу "экстремистской". Муратов подчеркнул, что материалу на сайте "Новой газеты", о котором идёт речь, уже двадцать лет.

Книга Литвиненко и Фельтшинского вышла в 2002 году. В ней утверждалось, что за взрывами жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске, в результате которых в 1999-м году погибли свыше 300 человек и после которых российские войска вновь вошли на территорию Чечни, стояла ФСБ России.

Александр Литвиненко эмигрировал в Лондон и был отравлен там радиоактивным веществом полоний осенью 2006 года. Британские власти считают, что к убийству причастны офицер КГБ, ныне депутат Госдумы России Андрей Луговой и его друг, предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба обвинения в свой адрес отвергают.

В 2015 году Владимир Путин наградил Лугового орденом "За заслуги перед Отечеством".