Компания-владелец "дворца Путина" в два раза расширила свои земли

Компания "Комплекс", которая числится владельцем так называемого "дворца Путина" недалеко от Геленджика, в этом году расширила свои земли почти в два раза, сообщает "Русская служба Би-би-си". При этом журналистам не удалось найти сведения о выигранных компанией торгах.

В июне этого года владельцы "дворца Путина" получили в аренду находящийся неподалёку участок леса площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Отмечается, что официально земля взята в аренду на 48 лет "для охоты и рыбалки".

О том, что жилой комплекс на берегу Чёрного моря под Геленджиком стоимостью около миллиарда долларов был построен специально для Владимира Путина, в 2010-м году сообщил бизнесмен Сергей Колесников. В открытом письме тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву он утверждал, что за строительство отвечал владелец банка "Россия" Николай Шамалов, которого считают одним из ближайших друзей Путина.

Русская служба "Би-Би-си" отмечает, что владелец компании "Комлпекс", бизнесмен Пономарёв, также связан с Шамаловым.

В Кремле существование "дворца", построенного специально для Путина, отрицают.