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Европейские лидеры обсудили совместную борьбу с терроризмом

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Австрии Себастьян Курц зажигают свечи в память о жертвах теракта в Вене. 9 ноября 2020

За последние недели в Европе жертвами террористов стали восемь человек

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник принял в Елисейском дворце канцлера Австрии Себастьяна Курца - перед открытием видеоконференции с канцлером Германии и нидерландским премьером Марком Рютте. Обсуждались ответные меры на недавние теракты, совершённые исламскими экстремистами.

Кровопролитию в центре Вены 2 ноября, жертвами которого стали 4 человека, предшествовало нападения на церковь в Ницце - погибли три человека. Двумя неделями ранее, 16 октября, в Париже был убит учитель истории.

Ответственность за венский теракт взяла на себя группировака "Исламское государство" (запрещённая в России).

На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал к укреплению режима открытых границ между государствами Шенгенской зоны. Он заявил о необходимости более эффективной защиты Шенгенской зоны со стороны её внешних границ.

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