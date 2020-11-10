Европейские лидеры обсудили совместную борьбу с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник принял в Елисейском дворце канцлера Австрии Себастьяна Курца - перед открытием видеоконференции с канцлером Германии и нидерландским премьером Марком Рютте. Обсуждались ответные меры на недавние теракты, совершённые исламскими экстремистами.

Кровопролитию в центре Вены 2 ноября, жертвами которого стали 4 человека, предшествовало нападения на церковь в Ницце - погибли три человека. Двумя неделями ранее, 16 октября, в Париже был убит учитель истории.

Ответственность за венский теракт взяла на себя группировака "Исламское государство" (запрещённая в России).

На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал к укреплению режима открытых границ между государствами Шенгенской зоны. Он заявил о необходимости более эффективной защиты Шенгенской зоны со стороны её внешних границ.