В Армению прибыли 200 российских миротворцев

Самолеты военно-транспортной авиации России доставили в Армению более 200 миротворцев. Как сообщило министерство обороны России, 12 самолетов Ил-76 с солдатами и командирами 15-й миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. В район дислокации доставлена бронетехника и средства связи.



Общая численность российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта составит около двух тысяч военнослужащих, 90 бронетранспортёров, около 400 единиц автомобильной и специальной техники.



Для контроля за соблюдением договорённостей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта, сообщил ТАСС.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы.