Уволился врач, заявивший о нехватке кислорода в ковидной больнице

Врач ростовской городской больницы №20 Артур Топоров, ранее рассказавший о проблемах с кислородом в стационаре для заболевших коронавирусом, из-за чего за день скончались сразу восемнадцать пациентов, уволился из медучреждения.

Официально он ушёл с работы по собственному желанию, однако комментируя увольнение для агентства "Интерфакс", сказал: "Я думаю, что так или иначе, все всё понимают".

11 октября СМИ сообщили о том, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких умерли восемнадцать больных коронавирусом. Власти города опровергли эти сообщения, но врач госпиталя Артур Топоров, который был в тот день на дежурстве, подтвердил журналистам, что подача кислорода для тяжелобольных прерывалась на 40 минут.

Официальная проверка установила, что 11 октября примерно в одно время в больнице умерли пять пациентов, ещё тринадцать - в течение всего дня, но не подтвердила факта отсутствия кислорода в аппаратах ИВЛ. Тем не менее, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", а министр здравоохранения области Татьяна Быковская была освобождена от должности, официально - "по собственному желанию в связи с выходом на пенсию".